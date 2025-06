Coppa Italia al via | il calendario di turno preliminare e trentaduesimi

La Coppa Italia 2025-2026 sta per partire, portando entusiasmo e suspense nel calcio italiano. Con il calendario del turno preliminare e dei trentaduesimi di finale già definito, si prepara a vivere momenti di pura passione, con dodici club di Serie A pronti a sfidarsi in questa avventura. Scopriamo insieme le prime sfide che daranno il via a questa emozionante competizione!

Sabato 9 agosto comincia la Coppa Italia, con le prime partite in programma: sono quelle del turno preliminare. Ecco il calendario che comprende anche i trentaduesimi di finale, con dodici squadre su venti di Serie A. TABELLONE COPPA ITALIA 2025-2026. TURNO PRELIMINARE. 1 Virtus Entella-Ternana sabato 9 agosto ore 20.30 2 Padova-LR Vicenza domenica 10 agosto ore 19.30 3 Avellino-Audace Cerignola domenica 10 agosto ore 20.30 4. Pescara-Rimini domenica 10 agosto ore 20.30 COPPA ITALIA – CALENDARIO TRENTADUESIMI DI FINALE. Empoli-Reggina venerdì 15 agosto ore 18 Sassuolo-Catanzaro venerdì 15 agosto ore 18. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Coppa Italia al via: il calendario di turno preliminare e trentaduesimi

