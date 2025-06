Coppa Italia 2025-2026 il tabellone del torneo e le avversarie per l’Inter

La Coppa Italia 2025-2026 sta per ripartire, portando con sé emozioni, sorprese e sfide avvincenti. Dopo la vittoria del Bologna nello scorso torneo, le squadre si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa storica competizione. Ecco il tabellone ufficiale e le avversarie dell’Inter, pronta a conquistare il trofeo ancora una volta. Scopriamo insieme le sfide che ci attendono e i protagonisti di questa entusiasmante edizione!

È in arrivo la nuova edizione della Coppa Italia, che vede il Bologna Campione in carica dopo la vittoria in finale contro il Milan per 1-0: la Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone del torneo. TABELLONE COPPA ITALIA 2025-2026. TURNO PRELIMINARE. 1 Virtus Entella-Ternana sabato 9 agosto ore 20.30 2 Padova-LR Vicenza domenica 10 agosto ore 19.30 3 Avellino-Audace Cerignola domenica 10 agosto ore 20.30 4. Pescara-Rimini domenica 10 agosto ore 20.30 TRENTADUESIMI DI FINALE. Empoli-Reggina venerdì 15 agosto ore 18 Sassuolo-Catanzaro venerdì 15 agosto ore 18.30 Lecce-Juve Stabia venerdì 15 agosto ore 20.