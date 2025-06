Coppa Italia 2025 2026 | il tabellone dei preliminari e dei trentaduesimi di finale

La Coppa Italia 2025/2026 prende forma: il tabellone ufficiale, con date, orari e avventure emozionanti, è stato finalmente annunciato. Con 44 squadre pronte a sfidarsi, il torneo promette spettacolo fin dal primo turno preliminare. Si parte il 9 agosto con Virtus Entella-Ternana, mentre i grandi come il Milan scenderanno in campo dal 17 agosto. Prepariamoci a vivere una stagione ricca di colpi di scena e sorprese!

È stato ufficializzato il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia 20252026, con relativi orari e date del turno preliminare e dei trentaduesimi. Saranno 44 le squadre partecipanti(20 si A, 20 di B e 4 segnalate dalla Lega Pro).Si parte il 9 agosto con Virtus Entella-Ternana, mentre il Milan(fuori dalle prime otto teste di serie per la vittoria del Bologna nella passata edizione) inizierà il suo cammino il 17 agosto contro il Bari. Le big di Serie A entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale. L'atto conclusivo della competizione è previsto per il 13 maggio 2026 a Roma. COPPA ITALIA 20252026: DATE E ORARI TURNO PRELIMINARE Virtus Entella-Ternana-09082025- h.