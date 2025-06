Coop ritira alcuni prodotti israeliani dai suoi supermercati e rende disponibile Gaza Cola

In un gesto di solidarietà e riflessione, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di rimuovere alcuni prodotti israeliani dai suoi scaffali, sostituendoli con Gaza Cola, una bevanda solidale che sostiene la popolazione palestinese. Questa scelta, dettata dalla volontà di non restare indifferenti di fronte alle violenze nella Striscia di Gaza, invita tutti noi a riflettere sull’importanza di azioni concrete per contribuire a un mondo più giusto.

Secondo quanto riporta Ansa Coop Alleanza 3.0 (che conta supermercati in otto regioni) ha rimosso dai suoi scaffali alcuni prodotti israeliani, rendendo invece disponibile da una decina di giorni la Gaza Cola, i cui ricavati servono a raccogliere fondi per la popolazione palestinese. La spiegazione: «Non può rimanere indifferenti». «Non può rimanere indifferenti – spiegano dal gruppo – davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza» e al «blocco degli aiuti umanitari». A esser rimossi dagli scaffali arachidi, tahina prodotta in Israele e gli articoli Sodastream. L’azienda aderisce alla campagna nazionale “Coop For Refugees” e i ricavati della Gaza Cola serviranno per finanziare la ricostruzione di un ospedale nella Striscia. 🔗 Leggi su Open.online

