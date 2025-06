Coop Allenza ritira i prodotti israeliani dai supermercati e mette la Gaza Cola | Cessate il fuoco

In un gesto di forte solidarietà e denuncia, Alleanza Coop 3.0 ha deciso di ritirare i prodotti israeliani dagli scaffali di 8 regioni italiane e di introdurre la Gaza Cola, simbolo di protesta contro il blocco degli aiuti umanitari a Gaza. Una scelta che suscita riflessioni e coinvolge tutti noi nel dibattito sulla pace e i diritti umani. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante iniziativa.

Alleanza Coop 3.0 ha deciso di togliere dagli scaffali dei propri supermercati distribuiti in 8 regioni italiane alcuni prodotti israeliani e di mettere la Gaza Soda: "Ferma è la condanna verso il blocco degli aiuti umanitari destinati alle popolazioni civili della Striscia proclamato dal Governo israeliano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

