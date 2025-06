Controlli sul lago maxi multa a barca di lusso | troppi passeggeri e troppa velocità sotto costa

Nel cuore del Lago di Como, la Guardia di Finanza intensifica i controlli per tutelare la sicurezza e preservare il fascino di queste acque straordinarie. Durante il fine settimana, sono state comminate maxi multe a una barca di lusso con troppi passeggeri e velocità eccessiva sotto costa, dimostrando come la campagna “SecureLake 2025” sia un impegno concreto per mantenere il lago sicuro e godibile per tutti.

La guardia di finanza, attraverso le unitĂ navali della stazione navale Lago di Como, ha intensificato durante il fine settimana le attivitĂ di sorveglianza in chiave preventiva. L’operazione rientra nella campagna “SecureLake 2025”, avviata per garantire il rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Controlli sul lago, maxi multa a barca di lusso: troppi passeggeri e troppa velocitĂ sotto costa

