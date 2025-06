Controlli in mare maximulta da 12mila euro e sequestro di una tonnellata di aringhe ancora vive

Durante un'ispezione nel mare di Torre del Greco, una motovedetta del Reparto Aeronavale di Napoli ha scoperto due motopesca impegnate in pesca non autorizzata. Le sanzioni ammontano fino a 12 mila euro e sono stati sequestrati oltre 1.000 kg di aringhe ancora vive, a testimonianza dell’impegno costante nel tutelare le risorse marine e garantire il rispetto delle normative. La lotta all'illegalità in mare continua senza sosta, proteggendo il nostro patrimonio naturale.

Una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli in servizio di pubblica utilità “117”, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli di polizia economico finanziaria, ha intercettato nelle specchio acqueo prospiciente il Comune di Torre del Greco, due motopesca intenti alla pesca. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Controlli in mare, maximulta da 12mila euro e sequestro di una tonnellata di aringhe ancora vive

