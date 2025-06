Contro le guerre a Mercato Saraceno una camminata per la pace

Domenica, unisciti a "Mercato cammina" per una camminata simbolo di speranza e unità contro le guerre. Ritrovo alle 19 nel parcheggio vicino al cimitero di Monte Castello, frazione di Mercato Saraceno, e poi ci avventureremo su un suggestivo percorso di 2,5 km in salita, condividendo un gesto concreto per la pace. Perché ogni passo conta quando si tratta di costruire un futuro di armonia e solidarietà.

Domenica è in programma una camminata per la pace organizzata dal gruppo "Mercato cammina". Il ritrovo è previsto alle 19 nel parcheggio adiacente il cimitero di Monte Castello frazione di Mercato Saraceno. Poi ci si incamminerà su un percorso su strada bianca in salita di 2,5 chilometri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Contro le guerre, a Mercato Saraceno una camminata per la pace

In questa notizia si parla di: mercato - saraceno - camminata - pace

Rombo dei motori delle auto da drifting, bellezze e mille piadine divorate: in migliaia alla due giorni a Bora di Mercato Saraceno - Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del 'Festival dei Motori' a Bora di Mercato Saraceno, che ha raccolto quasi 4000 visitatori in due giorni.

Banco della salute fra le bancarelle del mercato. Domani, venerdì 20 giugno, a Mercato Saraceno l'iniziativa in piazza con le infermiere di comunità Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/ysafe8me Vai su Facebook

Contro le guerre, a Mercato Saraceno una camminata per la pace; A Mercato Saraceno si cammina per la pace a Gaza e contro tutte le guerre.

A Mercato Saraceno si cammina per la pace a Gaza e contro tutte le guerre - Il gruppo di cammino “Mercato Cammina” propone per domenica 29 giugno una camminata contro tutte le guerre L’appuntamento è alle 19 con ritrovo nel parcheggio adiacente il cimitero di Monte Castello, ... Riporta corrierecesenate.it

Camminata della pace. Seconda edizione - Una camminata e corsa di solidarietà ricordando l’importante valore della Pace. Secondo ilrestodelcarlino.it