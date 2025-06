Contrasto agli incendi boschivi stanziati 72 milioni dalla Regione Campania

La Regione Campania si impegna con decisione contro gli incendi boschivi, stanziando 72 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Con la delibera 368 e il nuovo Piano triennale antincendio, si rafforza la prevenzione e la lotta attiva per proteggere il patrimonio naturale. Questa strategia ambiziosa mira a salvaguardare le meraviglie verdi della regione, garantendo un futuro pi√Ļ sicuro e sostenibile per tutti. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante iniziativa.

Sono 72 i milioni messi in campo dalla Regione Campania per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi nel triennio 2025-27. Lo prevede la delibera 368 del 16 giugno scorso che, contestualmente, approva il Piano triennale antincendio. Per il 2025, in particolare, lo.

