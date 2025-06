Conto alla rovescia per il Capua Film Fest 2025

Il countdown è ufficialmente iniziato per il “Capua Film Fest 2025”, l’evento cinematografico più atteso dell’estate capuana! Dal 14 al 27 luglio, i giardini dello Sperone al Teatro Ricciardi si trasformeranno in un magico cinema all’aperto, offrendo emozioni, risate e riflessioni sotto le stelle. Preparatevi a vivere un’esperienza unica: il grande schermo, il divertimento e la cultura vi aspettano per un’estate indimenticabile. L’avventura sta per cominciare!

Conto alla rovescia per il "Capua Film Fest 2025", la splendida rassegna cinematografica estiva del Teatro Ricciardi nei giardini dello Sperone a Capua. L'appuntamento per la nuova edizione è dal 14 al 27 luglio e inizia a delinearsi il nuovo programma delle proiezioni all'aperto che, ancora.

