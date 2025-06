Conte vs Nato L' ex premier all' Aia contro il riarmo tra euroscettici e rossobruni

In un panorama politico complesso, Giuseppe Conte si presenta come il volto di un'Europa divisa tra euroscettici e rossobruni, spesso ostile alla NATO e alle sue politiche. La sua "armata europea" riflette un mondo di sfumature controverse, tra simpatizzanti filorussi e una forte avversione all’establishment. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa rete di alleanze e ideologie? Scopriamo insieme i dettagli di un movimento che scuote le basi dell’Unione.

E’ l’armata europea di Giuseppe Conte. Un mondo piccolo ma vario, con sfumature rossobrune ed euroscettiche. Qualche simpatia filorussa e una posa spesso anti establishment. Sicuramente anti Nato.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Conte vs Nato. L'ex premier all'Aia contro il riarmo, tra euroscettici e rossobruni

In questa notizia si parla di: conte - nato - premier - riarmo

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanitĂ e riarmo - Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanitĂ e il piano di riarmo.

Il prossimo vertice Nato sarà uno spartiacque fra l’Europa che conosciamo noi, quella che ha costruito le sue fortune sullo stato sociale, e quella che invece investe nell’escalation militare. I fondi stanziati per la difesa e il riarmo verrebbero dirottati da altre prior Vai su Facebook

Conte vs Nato. L'ex premier all'Aia contro il riarmo, tra euroscettici e rossobruni; L’anti-summit di Conte coi rossobruni. Gelo di Avs: «Mai con Wagenknecht»; Conte anti-Nato, ma da premier la definiva pilastro.

Conte anti-Nato, ma da premier la definiva "pilastro" - In una passerella che ha il sapore della doppia sfida di Giuseppe Conte. Lo riporta msn.com

Conte: “Oggi sarò all’Aia per dire no al riarmo” - Il leader del M5S contesta Meloni: “Dimostra sudditanza a Washington. Come scrive repubblica.it