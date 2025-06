Conte smentisce Meloni | Non ho sottoscritto nessun 2% L’accordo è del 2014 e io ero professore a Firenze Su La7

In un acceso dibattito televisivo, Giuseppe Conte smentisce categoricamente le accuse di Giorgia Meloni riguardo alla firma di un presunto accordo del 2014. Il leader del Movimento 5 Stelle ribadisce che non ha mai sottoscritto quel documento, sottolineando la propria attività accademica a Firenze all’epoca. Una precisazione che riaccende il dialogo politico, portando alla luce vecchie controversie e nuove recriminazioni. La questione si fa sempre più intricata, lasciando...

“Continuiamo a ripetere un errore storico e una falsità : io non ho firmato nessun 2%, è stato firmato nel 2014. Io ero professore a Firenze, Meloni stava in politica già da tempo e quindi faceva le battaglie politiche evidentemente che sta facendo anche adesso”. Così a L’aria che tira (La7) il presidente del M5s, Giuseppe Conte, replica alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in Aula ha accusato l’ex premier di aver firmato l’impegno del 2% del Pil per le spese militari. In collegamento dall’Aja con una delegazione di parlamentari pentastellati, Conte spiega: “Io non misi in discussione quel 2%, avendolo ereditato come presidente del Consiglio, però dissi chiaramente a Trump per primo, guardandolo negli occhi: ‘Io non posso affamare la mia popolazione, abbiamo altre priorità ’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte smentisce Meloni: “Non ho sottoscritto nessun 2%. L’accordo è del 2014 e io ero professore a Firenze”. Su La7

