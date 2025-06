Conte e fronte anti-riarmo ' l' invasione di Mosca deve finire'

La conferenza 'No Rearm, No War' ci invita a riflettere sulla tragicità della guerra in Ucraina e sull'importanza di privilegiare sempre la diplomazia. La dichiarazione finale sottolinea come il fallimento collettivo nel prevenire il conflitto sia una lezione da non dimenticare: solo attraverso il dialogo si può sperare di costruire un futuro di pace duratura. È tempo di agire con responsabilità e determinazione per mettere fine all'invasione e promuovere soluzioni diplomatiche efficaci.

"La guerra in corso in Ucraina dimostra il nostro fallimento collettivo nel perseguire le soluzioni diplomatiche necessarie per garantire la pace. Mentre l' invasione illegale della Russia e i continui bombardamenti devono cessare, è importante riconoscere che si sarebbe potuto fare di più attraverso la diplomazia per prevenire e risolvere questa guerra". Lo si legge nella dichiarazione finale della conferenza ' No Rearm, no War ', promossa dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e ospitata al Parlamento olandese a L'Aja. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte e fronte anti-riarmo, 'l'invasione di Mosca deve finire'

In questa notizia si parla di: conte - invasione - fronte - anti

Conte prepara la piazza anti Nato e inguaia il Pd: così punta alla testa del fronte pacifista - In un momento di grande tensione internazionale, Conte scuote lo scenario politico europeo convocando un contro-summit a L’Aja per contrastare il riarmo NATO, mentre il Pd si frammenta.

"Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese". È l’appello di Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein, che invitano "tutte e tutti coloro che sentono come i Vai su Facebook

Conte e fronte anti-riarmo, 'l'invasione di Mosca deve finire'; Conte e fronte anti-riarmo, 'l'invasione di Mosca deve finire'; Conte e fronte anti-riarmo, 'l'invasione di Mosca deve finire'.

Conte e fronte anti-riarmo, 'l'invasione di Mosca deve finire' - "La guerra in corso in Ucraina dimostra il nostro fallimento collettivo nel perseguire le soluzioni diplomatiche necessarie per garantire la pace. Lo riporta ansa.it

Conte prepara la piazza anti Nato e inguaia il Pd: così punta alla testa del fronte pacifista - Conte chiama a raccolta le sinistre europee contro il riarmo: propone un contro- Riporta msn.com