Conte all’Aja | Quando ci chiederanno dove eravamo quando è iniziata la guerra diremo che ci stavamo battendo per la pace

“Esiste una soluzione alternativa alla soluzione univoca che ci propongono i governi”. Inizia così l’intervento di Giuseppe Conte al contro evento organizzato all’Aja dal Movimento 5 stelle, al quale hanno aderito 15 partiti e movimenti, dal titolo “No rearm, no war”, mentre nella città è in corso il vertice Nato. “Un giorno, quando i nostri figli ci chiederanno dove eravate quando la Nato ci rubava il futuro e quando è iniziata la guerra tra Israele e Iran, potremo rispondere eravamo a L’Aja a batterci per la pace. Dove eravate quando il popolo palestinese è stato massacrato? Potremo rispondere a L’Aja a denunciare il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it