Il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio, destinando 600 mila euro per portare lo stadio in Serie C, un passo importante per la crescita sportiva della città. Con un investimento totale di 5,2 milioni di euro, tra le voci più rilevanti ci sono 149 mila euro per l'acquisto dei... Questo cambio di passo testimonia l'impegno dell'amministrazione nel valorizzare il settore sportivo e rafforzare il legame con i cittadini.

È stata approvata,con l'astensione della minoranza di centro-sinistra, la variazione di bilancio presentata martedì pomeriggio in consiglio comunale dall’Assessore Vittorio Cicognani, per un importo totale di 5,2 milioni di euro. Tra le voci più rilevanti ci sono 149 mila euro per l'acquisto dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Consiglio, passa la variazione di bilancio: ci sono i 600 mila euro per portare lo stadio in serie C

