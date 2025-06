Consiglio europeo 26 e 27 giugno 2025 | temi e programma

Il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025 a Bruxelles si preannuncia cruciale, con leader europei pronti a confrontarsi su sfide geoeconomiche, sicurezza e crisi internazionali. Dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, passando per migrazione e difesa europea, ogni tema richiede risposte coordinate e strategiche. Scopriamo nel dettaglio temi e programma di questo importante appuntamento che plasmerà il futuro dell’Unione Europea.

Il 26 e 27 giugno i leader dell’Ue si riuniranno a Bruxelles nel Consiglio europeo per discutere delle sfide geoeconomiche e degli sviluppi in corso in Ucraina e in Medio Oriente. All’ordine del giorno figurano anche la difesa e la sicurezza dell’Europa, la migrazione, la preparazione e la sicurezza interna. Ecco nel dettaglio temi e programma. Guerra in Ucraina. Palazzo Europa, sede del Consiglio europeo (Ansa). Per quanto riguarda l’ Ucraina, i leader dell’Unione discuteranno di come sostenere ulteriormente gli sforzi a favore della pace insieme ai partner, anche esercitando maggiori pressioni sulla Russia affinchĂ© accetti un cessate il fuoco significativo e mostri una reale volontĂ di negoziare. 🔗 Leggi su Lettera43.it