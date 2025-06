Consigli e informazioni utili contro il caldo per gli over 65 | il vademecum del Comune

Arriva l’estate 2025: il vademecum del Comune di Padova, ideato dal Settore Servizi Sociali, è una guida essenziale per gli over 65. Ricco di consigli pratici, servizi dedicati e informazioni utili, aiuta gli anziani a proteggersi dal caldo estivo e a vivere questa stagione in modo sicuro e sereno. Perché conoscere i corretti accorgimenti è il primo passo per affrontare l’estate con tranquillità e benessere.

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova ha realizzato il vademecum "Arriva l'estate 2025" dedicato alle persone con più di 65 anni: consigli, servizi e informazioni utili per aiutare gli anziani a fronteggiare al meglio i disagi provocati dal caldo, per sostenerli nel quotidiano

Nella guida si trovano anche le informazioni per ricevere la spesa a domicilio senza costi aggiuntivi: un servizio offerto a cittadine e cittadini residenti over 65 in stato di bisogno

