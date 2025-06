Conservazione dei log il Garante | solo per 90 giorni Un provvedimento che detta nuove regole

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente stabilito nuove regole sulla conservazione dei log: i dati devono essere conservati al massimo 90 giorni. Questa normativa, emanata per regolamentare la gestione digitale delle informazioni del personale regionale, rappresenta un passo fondamentale per garantire trasparenza e sicurezza. Scopri come queste disposizioni influenzano anche le istituzioni scolastiche e cosa comportano nel quotidiano gestionale.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente emanato un provvedimento relativo alle modalità con cui la Regione Lombardia gestisce i dati digitali del personale, offrendo un modello di analisi e adeguamento normativo che può riguardare anche le istituzioni scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Illegittima la raccolta dei dati di navigazione e dei metadati email senza accordo sindacale: il provvedimento del Garante - La tutela della privacy dei dipendenti resta una priorità assoluta. Recentemente, il Garante per la Privacy ha sanzionato la Regione Lombardia con 50.

Conservazione delle e-mail aziendali. E' necessaria un'adeguata informativa per evitare sanzioni - Ma se la conservazione per 21 giorni, oggi consigliata dal Garante, si configura nel contesto del nuovo provvedimento come un "minimo" ragionevole, visto che è indicata "a titolo ...

Regione Lombardia non gestisce correttamente i dati dei dipendenti: multata - La Regione Lombardia ha dichiarato di non aver mai utilizzato i metadati di navigazione internet e di posta elettronica per controllare il comportamento di un dipendente.