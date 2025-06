Consegnati i lavori per ridurre il rischio idrogeologico a Santa Maria degli Ammalati

L’amministrazione comunale di Acireale ha dato il via a un importante intervento contro il rischio idrogeologico a Santa Maria degli Ammalati. Con la consegna dei lavori all’impresa vincitrice, si apre una nuova fase di sicurezza e tutela per la comunità, grazie a interventi mirati che ridurranno sensibilmente i pericoli legati alle alluvioni e frane nella zona a nord della frazione. Un passo avanti verso un territorio più sicuro e resilient

Sono stati consegnati all’impresa che si è aggiudicata l’appalto i lavori relativi all’intervento previsto dall’amministrazione comunale di Acireale per mitigare il rischio idrogeologico nella zona a nord della frazione Santa Maria Ammalati, nei pressi della rotatoria posta sulla Statale 114. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Consegnati i lavori per ridurre il rischio idrogeologico a Santa Maria degli Ammalati

In questa notizia si parla di: consegnati - lavori - rischio - idrogeologico

Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia - Allerta meteo "gialla" in Puglia per il rischio idrogeologico. A partire da domani, giovedì 15 maggio, un'intensa ondata di piogge e temporali interesserà la regione per le successive 24-36 ore.

Gianmarco Blasi Rischio idrogeologico: messa in sicurezza area di S. Angelo Le Fratte Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la messa in sicurezza della zona “Cantine” nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte. Un intervento atteso e importante, destinat Vai su Facebook

Consegnati i lavori per ridurre il rischio idrogeologico a Santa Maria degli Ammalati; Rischio idrogeologico: consegnati lavori per messa in sicurezza zona Cantine nel territorio di Sant'Angelo Le Fratte; Monte Pellegrino, consegnati i lavori di consolidamento. Schifani: «Un'opera storica per Palermo.

Rischio idrogeologico: messa in sicurezza area di S. Angelo Le Fratte - Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la messa in sicurezza della zona “Cantine” nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte. Si legge su lasiritide.it

Basilicata. Rischio idrogeologico: messa in sicurezza area di S. Angelo Le Fratte - Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la messa in sicurezza della zona “Cantine” nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte. trmtv.it scrive