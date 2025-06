Coniugi intossicati durante la luna di miele disposto un nuovo esame tecnico

Un episodio drammatico che ha sconvolto una luna di miele, lasciando due coniugi messinesi vittime di un’intossicazione grave. La Corte d'Appello di Catania ha deciso di riaprire il dibattimento, ritenendo opportuno un nuovo esame tecnico per chiarire le responsabilità. Questa decisione apre uno spiraglio di giustizia e speranza per gli imputati e le vittime, dimostrando quanto il sistema giudiziario possa evolversi per fare luce su fatti complessi e delicati.

La Corte d'Appello di Catania ha disposto la rinnovazione del dibattimento per il processo che ha visto assolti tre imputati in primo grado. Erano accusati di lesioni colpose gravissime per un fatto di cronaca avvenuto il 30 agosto del 2017. Due coniugi messinesi erano rimasti intossicati dal.

