Coniugare studio famiglia e sport | ne parlano due campionesse di atletica diventate dirigenti nazionali Fidal

Coniugare studio, famiglia e sport può sembrare una sfida insormontabile, ma le storie di due campionesse di atletica diventate dirigenti nazionali FIDAL dimostrano il contrario. Le loro esperienze ispirano e testimoniano che, con passione e determinazione, è possibile costruire un percorso ricco di successi anche dopo la carriera agonistica. Giovedì 26, scoprite come queste donne straordinarie hanno affrontato e superato le sfide della loro vita, dimostrando che i sogni si realizzano con impegno e resilienza.

Coniugare studio, famiglia e sport non è semplice. Come altrettanto complesso è individuare un percorso lavorativo una volta terminata la carriera agonistica. Ciò non significa tuttavia che non sia possibile. Le storie virtuose a riguardo non mancano. Due di queste saranno raccontate giovedì 26.

