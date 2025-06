Conflitto in Medio Oriente la presa di posizione del colosso dei supermercati | via i prodotti israeliani c' è la ' Gaza Cola'

Conflitto in Medio Oriente e tensioni internazionali scuotono anche il settore della grande distribuzione. Coop Alleanza 3.0 ha deciso di adottare una posizione decisa, rimuovendo dai scaffali prodotti israeliani come arachidi, salsa Tahina e dispositivi Sodastream. Questa scelta riflette il peso delle crisi geopolitiche sulle aziende e sui consumatori, ponendo l’accento sulla responsabilità etica nel commercio globale. Ma quali saranno le ripercussioni di questa decisione sul mercato e sulla società ?

Coop Alleanza 3.0 boicotta i prodotti israeliani, decidendo di rimuovere dai suoi scaffali alcune referenze di arachidi e di salsa Tahina, prodotte in Israele, e gli articoli a marchio Sodastream, specializzata nella produzione di macchine per l'acqua gassata. Il colosso dei supermercati che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Conflitto in Medio Oriente, la presa di posizione del colosso dei supermercati: via i prodotti israeliani, c'è la 'Gaza Cola'

In questa notizia si parla di: supermercati - colosso - prodotti - israeliani

Il colosso dei supermercati boicotta i prodotti israeliani e mette in vendita la 'Gaza Cola' - La decisione di Coop Alleanza 3.0 di boicottare prodotti israeliani, inclusi quelli di Sodastream, ha scatenato un acceso dibattito pubblico in Italia.

Il colosso dell'e-commerce cinese ha ridotto drasticamente gli investimenti pubblicitari negli Usa e guarda al mercato europeo Vai su Facebook

Il colosso dei supermercati boicotta i prodotti israeliani e mette in vendita la 'Gaza Cola'; Conflitto in Medio Oriente, la presa di posizione del colosso dei supermercati: via i prodotti israeliani, c'è la 'Gaza Cola'; La svolta di Coop Alleanza: basta prodotti israeliani sugli scaffali, dentro la Gaza cola.

350 supermercati Coop smetteranno di vendere prodotti israeliani, in solidarietà alla popolazione palestinese - Già da un paio di settimane inoltre nei negozi di Coop Alleanza è in vendita la Gaza Cola, un’alternativa alla Coca- Da ilpost.it

Coop Alleanza toglie dagli scaffali i prodotti israeliani. E mette la Gaza Cola - 0, il colosso dei supermercati, che dopo l’escalation della guerra su Gaza ha deciso di togliere ... Scrive informazione.it