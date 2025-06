Confesercenti sistema balneare fondamentale per il turismo

L’industria balneare rappresenta un pilastro imprescindibile per il turismo italiano, e i dati confermano il suo ruolo strategico anche quest’anno. Spiagge e riviere continuano a essere le protagoniste indiscusse dell’estate: tra giugno e agosto, si prevedono oltre 20 milioni di arrivi e più di 110 milioni di presenze. Un trend positivo che rafforza l'importanza di investimenti e strategie per valorizzare ulteriormente questo settore vitale per l’economia del nostro Paese.

Tempo di lettura: 5 minuti Spiagge e riviere si confermano motore dell’estate italiana e campana. Tra giugno e agosto, secondo lo studio condotto da CST – Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti Nazionale, nei comuni balneari di tutta Italia sono attesi 20,7 milioni di arrivi e 110,1 milioni di presenze turistiche, in crescita rispettivamente del +2% e del +1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In questo contesto la Campania recita un ruolo da protagonista, specie per l’arrivo degli stranieri, dal momento che la ‘nostra’ costiera Sorrentina è quella che vanta la maggiore incidenza di turisti non italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Confesercenti, sistema balneare fondamentale per il turismo

In questa notizia si parla di: confesercenti - sistema - balneare - fondamentale

Sanità, Altini (Usl Modena): "Nuovo sistema garanzia dei Lea strumento fondamentale" - Roma, 19 giugno – In un contesto in cui la rinuncia alle cure rappresenta una criticità crescente, il nuovo sistema di garanzia dei Lea si configura come uno strumento essenziale per garantire equità e accesso ai servizi sanitari.

Confesercenti, sistema balneare fondamentale per il turismo; Turismo: spiagge e riviere motore dell'estate. Tra giugno e agosto nei comuni balneari italiani previsti 20,7 milioni di arrivi e oltre 110 milioni di presenze; Vince il turismo balneare: attesi qusi 21 mln di arrivi.

Confesercenti, sistema balneare fondamentale per il turismo - Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti Nazionale, nei comuni balneari di tutta Italia sono attesi 20,7 milioni di ... Scrive ansa.it

Confesercenti Campania: “Il sistema balneare fondamentale per il turismo” - Tra giugno e agosto, secondo lo studio condotto da CST – Centro Studi Turistici di ... Segnala napolivillage.com