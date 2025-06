Condizioni delle carceri Le criticità della Dogaia

Le condizioni delle carceri italiane continuano a suscitare preoccupazione e attenzione. L’associazione Luca Coscioni ha reso pubbliche le relazioni delle visite delle ASL, rivelando criticità spesso ignorate dall’opinione pubblica. Questi documenti, ottenuti grazie a un accesso civico, rappresentano un primo passo fondamentale per fare luce su una realtà complessa e delicata, dove il benessere dei detenuti merita risposte concrete e tempestive.

L'associazione Luca Coscioni ha reso pubbliche le relazioni redatte dalle Aziende Sanitarie Locali (Asl) in merito alle visite effettuate negli istituti penitenziari italiani. "I documenti, ottenuti grazie a un accesso civico avviato lo scorso dicembre, costituiscono un primo passo per fare luce sulle condizioni – spesso opache – delle carceri italiane ", scrive in una nota l'associazione. "Nella stragrande maggioranza dei casi – si legge in una nota dell'Associazione – negli istituti di pena italiani non sono stati effettuati neanche interventi di ordinaria amministrazione, una negligenza che, già grave di per sé, si acuisce per il sovraffollamento di oltre il 134%".

Firenze, la situazione nel carcere di Sollicciano e nelle strutture collegate; Livorno, migliora la situazione delle Sughere. Promosso Porto Azzurro; Emergenza carcere, il cammino verso la Consulta comunale procede a passo di lumaca mentre la situazione alla Dogaia è sempre più critica.