Concorso straordinario IRC al via la stabilizzazione di 4.500 docenti | Anief chiede lo scorrimento delle GM

Finalmente si apre un nuovo capitolo per i docenti di religione cattolica: con la pubblicazione delle graduatorie regionali, prende il via l’atteso percorso di stabilizzazione per 4.500 insegnanti. Dopo vent’anni di attese e speranze, le prospettive si fanno più chiare. La CEI ha delineato le fasi del processo, mentre Anief chiede uno scorrimento rapido delle graduatorie. È il momento di guardare al futuro con fiducia e determinazione.

Si sblocca l’atteso percorso per l’assunzione di 4.500 insegnanti di religione cattolica (IRC) del concorso straordinario. Con la pubblicazione delle graduatorie regionali, prende il via il processo di stabilizzazione atteso da 20 anni. La CEI chiarisce le fasi, così come accennato in un altro articolo, mentre il sindacato Anief chiede rapidità. Pubblicate le graduatorie regionali . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - straordinario - stabilizzazione - anief

Concorso DSGA, Anief denuncia: “Domande non conformi al bando, scadenza CIAD non rispettata, richiesta documenti. MIM intervenga” - Anief ha presentato una denuncia al Ministero dell’Istruzione riguardo anomalie nel concorso DSGA (ex DSA), inclu- dent questions non conformi al bando, scadenze CIGD non rispettate e richieste di documenti non corrette.

Tutto pronto per l’assunzione di oltre 4.500 docenti di religione cattolica: gli Usr pubblicano le graduatorie e la Cei il decalogo da seguire per la loro stabilizzazione: Anief chiede la celere immissione in ruolo di tutti i partecipanti; Concorso straordinario Irc, Anief soddisfatto: Progressiva stabilizzazione di migliaia di precari storici; Scuola, avviata la stabilizzazione chiesta da Anief: concorso per 4.000 insegnanti di religione.

Anief: graduatoria concorso straordinario diventi permanente, si assuma oltre i 32mila posti - Nel webinar organizzato dal sindacato Anief “Concorso straordinario ... Da orizzontescuola.it

Concorso straordinario religione cattolica, Anief: “Continueremo a vigilare per il rispetto di tutte le procedure e perché si realizzi un efficace sistema di reclutamento” - ANIEF, che ha sempre sostenuto la battaglia per la stabilizzazione degli Idr e di tutti i docenti ... Si legge su orizzontescuola.it