Concorso Motoria scuola primaria | GM + elenco IDONEI per le assunzioni 2025 26 In aggiornamento

Il concorso di educazione motoria nella scuola primaria si avvicina a una svolta fondamentale: le graduatorie regionali saranno integrate con gli idonei, aprendo nuove opportunità di assunzione a partire dall’anno scolastico 2025/26. Questa novità rappresenta un’ancora di speranza per i candidati che hanno superato le prove, assicurando un percorso più trasparente e stabile nel mondo della scuola. Scopriamo insieme cosa cambia e quali sono le prospettive future.

Concorso ed. motoria scuola primaria: rettifica graduatoria Emilia Romagna dopo sentenza che attribuisce 2 punti in più a prova scritta di un candidato - La recente sentenza in Emilia Romagna, che ha attribuito 2 punti in più a un candidato nel concorso per docenti di educazione motoria, riaccende i riflettori su un tema cruciale: la meritocrazia nel mondo scolastico.

Concorso ed. motoria scuola primaria: rettifica graduatoria Emilia Romagna dopo sentenza che attribuisce 2 punti in più a prova scritta di un candidato Vai su X

