Concorso infanzia e primaria PNRR2 prime graduatorie le assunzioni 2025 26 IN AGGIORNAMENTO

Il concorso infanzia e primaria PNRR2, bandito a dicembre 2024 con DDG n. 3060/2024, sta dando prova di sé iniziando a svelare le prime graduatorie in vista delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2025/26. Un passo importante che segna l’avvio di un processo di rinnovamento e stabilità per il mondo della scuola italiana. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le prospettive future.

