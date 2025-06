Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso docenti per la scuola secondaria PNRR2 sta finalmente prendendo forma con le prime convocazioni! Dopo il via libera del Ministero, le commissioni sono ora al lavoro per chiamare i candidati alla prova orale, anche in assenza di prove suppletive in alcune regioni e classi di concorso. Rimanete aggiornati: tutte le novità e le convocazioni saranno disponibili in questo articolo in continuo aggiornamento, per affrontare con serenità questa importante fase.

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale.

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Concorsi PNRR2, avvisi USR con punteggi minimi per ammissione all'orale dopo prova suppletiva (AGGIORNAMENTO 24 giugno); Concorso docenti PNRR 2: per tante classi di concorso si è alla fase di valutazione titoli, assunzioni possibili già dal 2025/26 [LO SPECIALE]; Concorsi PNRR 2: prova scritta suppletiva l’11 e il 12 giugno 2025.

