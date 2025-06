Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria ci sono già le graduatorie pubblicate + elenco 30% idonei AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR2 per la scuola secondaria sta entrando nel vivo: le graduatorie sono state pubblicate e aggiornate con l’elenco dei 30 idonei, pronti per le immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2025/26. Con il Decreto Scuola n. 45/2025, si aggiunge un’ulteriore quota del 30% di integrazione. Rimanete aggiornati per scoprire tutte le novità e i dettagli su questa importante fase di reclutamento.

Graduatorie del concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n 30592024 già pronte per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 202526 + elenchi integrazione 30% ai sensi del Decreto Scuola n. 452025.

Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco la prima graduatoria - Il concorso docenti PNRR2 per la scuola secondaria si svela con la pubblicazione della prima graduatoria, firmata dall’USR Friuli Venezia Giulia.

Concorso docenti PNRR 2: per tante classi di concorso si è alla fase di valutazione titoli, assunzioni possibili già dal 2025/26 [LO SPECIALE]; Concorso docenti PNRR 2: ecco le prime GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]; Concorso scuola e classi di concorso accorpate: PNRR1 superato per AM12 si può valutare nel PNRR2 per AS12?.

Concorso Scuola PNRR2: prova scritta a fine febbraio, come superarla - Ricordiamo anche che questo Concorso Docenti PNRR2 è l’ultima selezione a cui ... ediltecnico.it scrive

Concorso PNRR1 e concorso PNRR2 non fa doppio punteggio per mobilità dei docenti di ruolo e graduatoria interna di istituto - Nei trasferimenti e nella graduatoria interna di istituto si valuta il superamento di un solo concorso. Lo riporta orizzontescuola.it