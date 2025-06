Concorsi Quando l’AI aiuta a scegliere

a intraprendere la strada dei concorsi pubblici a trovare con facilità l’orientamento più adatto alle proprie capacità e aspirazioni. Grazie all’intelligenza artificiale, il processo diventa più intuitivo e personalizzato, facilitando le decisioni e migliorando l’efficienza delle selezioni pubbliche. Con questa innovazione, il futuro del reclutamento pubblico si presenta più accessibile e trasparente che mai.

Razzante* Il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio ha avviato una sperimentazione che introduce l’Intelligenza artificiale (AI) nel processo di orientamento ai concorsi pubblici, con l’obiettivo di semplificare la scelta per i cittadini e rendere più efficiente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle amministrazioni. La novità consiste in un avatar intelligente, uno strumento digitale che aiuta chi desidera entrare nella pubblica amministrazione a individuare in pochi secondi i bandi più adatti alle proprie competenze, aspirazioni e caratteristiche personali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it