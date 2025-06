concerto di vasco rossi bagno dello stadio come in uno scenario di guerra

Immaginate un concerto di Vasco Rossi, migliaia di fan immersi in un’atmosfera unica, eppure i bagni del settore ospiti sono un vero scenario di guerra: un solo gabinetto, senza privacy e con condizioni inaccettabili. Un degrado che stride con l’evento e con gli introiti generati, compromettendo l’esperienza di chi vive questa attesissima serata. È fondamentale che gli organizzatori intervengano per garantire dignità e sicurezza a tutti i partecipanti.

Vorrei segnalare in modo da far arrivare agli organizzatori dell evento il degrado dei bagni (soltanto uno a disposizione) nel settore ospiti. Inverosimile per un concerto come quello di Vaco Rossi che ha portato migliaia di euro allo Stadio Franco Scoglio. Niente gabinetto, solo un buco bel.