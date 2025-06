Conceicao si allena in modo personalizzato a due giorni da Juve Manchester City | il motivo e cosa filtra sulle condizioni dell’esterno portoghese

Conceicao si prepara con impegno e precisione a due giorni dalla sfida decisiva contro il Manchester City, mantenendo alta la sua concentrazione per affrontare una delle partite più importanti della stagione. Il suo allenamento personalizzato non desta preoccupazioni: le ultime notizie dagli USA confermano che è in ottima forma e pronto a dare il massimo. La Juventus punta tutto sulla sua determinazione, e la posta in gioco è alta come mai prima.

di Marco Baridon Conceicao, lavoro personalizzato a due giorni da Juve Manchester City. Le sue condizioni non preoccupano: gli aggiornamenti dagli USA. La Juventus di Tudor è tornata in campo a due giorni dalla super sfida contro il Manchester City di Guardiola. In palio c'è la vetta del girone al Mondiale per Club. Come appreso da , oggi Conceicao ha svolto un lavoro personalizzato, ma le sue condizioni non preoccupano: si tratta infatti di una semplice gestione dei carichi. Da domani l'esterno portoghese tornerà in gruppo.

