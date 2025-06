Conceicao Juve l’offerta per il riscatto non basta! La risposta del Porto all’ultima proposta dei bianconeri Rivelazione

La Juventus si avvicina sempre di più a concretizzare il sogno Conceicao, ma la risposta del Porto non è all’altezza delle aspettative. La trattativa entra nel vivo: i bianconeri confidano di superare gli ostacoli e assicurarsi il talentuoso esterno portoghese. Quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa sfida di mercato che tiene tutti con il fiato sospeso.

Conceicao Juve, l’offerta per il riscatto non basta! Ultime novità sul futuro dell’esterno portoghese. Che cosa filtra. Luca Marchetti, a Sky Sport, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve sul fronte Conceicao. Il suo punto sull’esterno portoghese ancora in prestito in bianconero. CONCEICAO – «La Juventus ha presentato un’offerta molto molto vicina al Porto per Conceicao. Per il momento il Porto ha detto no, per una cifra di fatto pari alla clausola di 30 milioni considerando anche l’esborso già fatto per il prestito nella scorsa estate. L’affare, quindi, è più complicato del previsto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, l’offerta per il riscatto non basta! La risposta del Porto all’ultima proposta dei bianconeri. Rivelazione

In questa notizia si parla di: juve - conceicao - offerta - riscatto

Conceicao Juve, futuro già deciso? Ecco la posizione della dirigenza sul riscatto dell’esterno portoghese. Ultimissime - La Juventus sembra orientata a prendere una direzione diversa riguardo al futuro di Francisco Conceicao.

#Juve, decisione presa sul riscatto di #Conceicao Vai su X

La Juve sta trattando per il riscatto di Conceicao, cercando di abbassare la richiesta di 30 milioni del Porto. A quella cifra, per questo tipo di calciatore, troveresti poi molto di meglio? - facebook.com Vai su Facebook

Conceicao-Juve, dal Portogallo conferme: 30 milioni al Porto e quinquennale; Juventus, Kolo Muani e Conceicao “reclamano” il riscatto: la strategia del club mentre impazzano le voci su Dybala; Juve, riscatto e Mondiale per Conceicao. Inter, rivoluzione in attacco.

Calciomercato Juventus, il Porto rifiuta la prima offerta per Conceicao - Il club lusitano non ha accettato l'offerta avanzata dalla Vecchia Signora per l'ala portoghese, a riportarlo è Sky Sport. Scrive sportpaper.it

Juve, prima offerta per Conceiçao rifiutata dal Porto: le news di calciomercato - Un'offerta per ora rifiutata dai portoghesi: il Porto ha chiesto di più alla Juventus, che ha provato ad ... Come scrive sport.sky.it