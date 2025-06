Con Mission Possible l' Europa muove i primi passi per fare da sola nello spazio

L’Europa si prepara a scrivere un nuovo capitolo nello spazio, con l’ambizione di diventare autonoma e innovativa. Il recente lancio dei satelliti guidato dall’Italia e il test del dimostratore Mission Possible segnano l’inizio di una rivoluzione spaziale europea. Questa sfida, promossa dalla startup Exploration Company, apre la strada a future capsule cargo riutilizzabili, anche per il trasporto di astronauti, portando così l’Europa più vicina alle stelle.

Lo storico lancio di satelliti guidato dall'italiana Argotec è stato testato anche il dimostratore Mission Possible della startup Exploration Company, il primo passo verso una capsula cargo riutilizzabile europea. Che in futuro promette di trasportare astronauti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Con Mission Possible l'Europa muove i primi passi per fare da sola nello spazio

In questa notizia si parla di: mission - possible - europa - muove

Terre rare, così la Cina si muove in Myanmar (guardando l’Europa) - In un Myanmar dilaniato dalla guerra civile, la Cina si muove silenziosamente per tutelare i propri interessi strategici, puntando sulle terre rare del Shan.

Con Mission Possible l'Europa muove i primi passi per fare da sola nello spazio; The Exploration Company ha presentato il piano per una versione con equipaggio della capsula Nyx; L'Italia muove una nave da guerra contro gli Houthi: cosa può fare il Caio Duilio.

Con Mission Possible l'Europa muove i primi passi per fare da sola nello spazio - Lo storico lancio di satelliti guidato dall'italiana Argotec è stato testato anche il dimostratore Mission Possible della startup Exploration Company, il primo passo verso una capsula cargo riutilizza ... Segnala wired.it

Europa, eppur (qualcuno) si muove - Germania, Francia e Gran Bretagna hanno convocato un vertice europeo sull'immigrazione per il 14 settembre, e tutti e tre sembrano marciare verso una direzione che dovrebbe essere ben chiara anche ... Si legge su ilfoglio.it