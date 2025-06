Con l’intervento in Iran Trump scardina le alleanze Usa in Asia orientale

L’intervento di Donald Trump in Iran sta scuotendo le fondamenta delle alleanze statunitensi in Asia orientale, con ripercussioni che si estendono ben oltre il Medio Oriente. Le recenti tensioni e i raid militari minacciano di ridisegnare il panorama geopolitico della regione, portando partner storici come Giappone e Corea del Sud a riconsiderare il loro ruolo e le proprie alleanze. Se questa dinamica continuerà, il futuro degli equilibri globali potrebbe cambiare radicalmente.

Le scosse delle bombe lanciate in Medio Oriente si propagano fino all' Asia orientale. Le certezze (ri)costruite negli scorsi anni sul sistema di alleanze a guida americana si stanno sfilacciando. E il modo in cui la regione, partner storici compresi, guarda agli Stati Uniti potrebbe cambiare in modo profondo. Giappone e Corea del Sud hanno annullato la partecipazione al vertice Nato . Dopo i raid ordinati da Donald Trump contro i siti nucleari dell'Iran, i leader di Giappone e Corea del Sud hanno annullato la loro partecipazione al vertice Nato dell' Aia, rompendo per la prima volta dopo tre anni la tradizione della presenza asiatica al tavolo dell'Alleanza Atlantica.

