Con l’ArtBonus si recuperano santelle e cappellette

Grazie all'ArtBonus, è possibile restaurare e valorizzare queste testimonianze di fede e tradizione. Le santelle, le cappellette e le edicole lungo i vicinali rappresentano un patrimonio storico e spirituale che merita attenzione e cura. In questo modo, si preserva non solo il patrimonio culturale, ma anche il senso di comunità. Un'occasione unica per riqualificare il territorio e mantenere viva la memoria religiosa locale.

Le santelle, le cappellette, le edicole erette lungo i vicinali o ai loro crocicchi, agli angoli delle vie, e le pitture sui muri delle case sono sempre stato un punto di riferimento assai importante per la religiosità popolare. Nel territorio comunale di Cuggiono sono tutt'ora cinque quelle esistenti: quella di san Giuseppe in campagna (posta al bivio di strade vicinali), quella dedicata a san Majolo (in via fratelli Piazza), quella dell'Addolorata (in via Cicogna), quella del Rosario (ricostruita nel 1996 dopo essere stata danneggiata da una vettura) e quella di Maria Santissima Regina della Pace, che si incontra arrivando da Inveruno.

