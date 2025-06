Con la moto elettrica contro un palo | 23enne del Brindisino perde la vita a Gorizia

Un tragico incidente scuote Gorizia: un giovane di soli 23 anni, originario di Ostuni, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un palo pubblicitario mentre era in sella a una moto elettrica. La scena è stata devastante, e l’impatto violento ha segnato profondamente la comunità . Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle strade e la prudenza alla guida, soprattutto con veicoli silenziosi e meno visibili come le moto elettriche.

OSTUNI - Un 23enne nato a Ostuni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, a Gorizia, in Friuli, in seguito a un incidente stradale. Viaggiava a bordo di una moto elettrica quando si è schiantato contro il palo di un cartellone pubblicitario. L'impatto è stato così violento che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Con la moto elettrica contro un palo: 23enne del Brindisino perde la vita a Gorizia

In questa notizia si parla di: moto - elettrica - palo - 23enne

Si schianta in moto contro un palo: ragazzo gravissimo - Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia dopo un incidente in moto avvenuto a Camignone di Passirano.

Con la moto elettrica contro un palo: 23enne del Brindisino perde la vita a Gorizia; Prova la moto elettrica di un coetaneo a Gorizia e si schianta contro un palo: morto 23enne; Gorizia, prova una moto elettrica ma si schianta contro un palo: morto giovane di 23 anni.

Prova la moto elettrica di un coetaneo a Gorizia e si schianta contro un palo: morto 23enne - GORIZIA – Un pomeriggio segnato dalla tragedia quello di martedì 24 giugno, in via Blaserna a Gorizia, alle porte della Casa Rossa, dove sono in corso i preparativi per l’atteso concerto dei Massive A ... Secondo nordest24.it

Con la moto finisce contro un palo, muore 23enne - Ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada ... Si legge su ansa.it