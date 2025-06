Con la Bolkestein aumento dei canoni del 10%

Con l'entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 118, e l'applicazione del decreto relativo alla Bolkestein, si assiste a un aumento dei canoni del 10% per gli stabilimenti balneari. Tuttavia, elementi precisi ed equilibrati garantiscono un corretto svolgimento delle gare pubbliche previste per il 2027. Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti e della Cooperative Spiagge di Ravenna, promuove con fiducia il nuovo quadro normativo che...

Aumentano del 10% i canoni per la concessione degli stabilimenti balneari "ma ci sono elementi precisi ed equilibrati che consentono uno svolgimento corretto della gare ad evidenza pubblica che dovranno essere svolte nel 2027 per gli stabilimenti balneari". Il presidente di Fiba Confesercenti e della Cooperative Spiagge di Ravenna Maurizio Rustignoli promuove il testo del decreto applicativo della legge 5 agosto 2022, n. 118 che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato ed è in attesa del parere del Consiglio di Stato; dopodichĂ© passerĂ al vaglio della Commissione Ue ma, se resta com'è, "contiene elementi importanti per un percorso equilibrato in vista della misurazione degli indennizzi ai gestori che dovranno lasciare l'attivitĂ ".

