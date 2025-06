Con i piedi nel fango il racconto dell' alluvione | previste aperture straordinarie per la mostra fotografica di Cristiano Frasca

Immergetevi nelle storie di resilienza e memoria con la mostra fotografica di Cristiano Frasca, “Con i piedi nel fango – Racconto ai margini della cronaca”. Dopo il successo delle precedenti aperture, sono ancora tre le occasioni per scoprire immagini che catturano l’anima di eventi straordinari. Al Sacrario dei Caduti di corso Diaz a Forlì, un’opportunità unica per riflettere, emozionarsi e conoscere da vicino le sfide di un territorio segnato dall’alluvione.

Ci saranno ancora tre occasioni per visitare al Sacrario dei Caduti di corso Diaz a Forlì (angolo con via Sant'Antonio Vecchio), la mostra fotografica di Cristiano Frasca “Con i piedi nel fango – Racconto ai margini della cronaca”. L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it