Comunicazioni bilancio fine mandato la Regione investe 400mila euro Vietri FdI | Ennesimo spreco di De Luca

L'ultima manovra della Regione evidenzia ancora una volta come il fine mandato di De Luca sia caratterizzato da sprechi e sprezzature per i soldi pubblici. Con 400 mila euro destinati alla propaganda elettorale, si accresce la sensazione di un bilancio usato più per autocelebrazione che per il bene dei cittadini. È ora di chiedersi se questa strategia rappresenti davvero il miglior uso delle risorse regionali o se sia soltanto l’ennesimo capitolo di un amministrare sbilanciato.

“L'amministrazione regionale di centrosinistra ha deciso di investire altri 400 mila euro di denaro pubblico per la propaganda autocelebrativa a fini elettorali del governatore della Campania. Insomma, siamo di fronte all'ennesimo spreco di fine mandato di De Luca”. Lo dichiara, in una nota, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Comunicazioni bilancio fine mandato, la Regione investe 400mila euro. Vietri (FdI): "Ennesimo spreco di De Luca"

In questa notizia si parla di: fine - mandato - euro - ennesimo

Campania, Vietri (FdI): “Soldi per la propaganda, ennesimo spreco di fine mandato di De Luca” - L’amministrazione regionale della Campania, guidata da De Luca, continua a mostrare il suo volto più sprecone, destinando altri 400 mila euro di soldi pubblici per propaganda elettorale.

Chiara Poggi aveva una relazione con un altro uomo di Garlasco? Se lo chiedono “Le Iene”, annunciando una testimonianza ovviamente esclusiva, come se la risposta fosse importante, come se non ci fossero genitori devastati, come se la vittima alla fine con Vai su Facebook

Comunicazioni bilancio fine mandato, la Regione investe 400mila euro. Vietri (FdI): Ennesimo spreco di De Luca; Campania, Vietri (FdI): Soldi per la propaganda, ennesimo spreco di fine mandato di De Luca; Regionali in primavera 2026? Zaia: «Si risparmierebbero milioni di euro».

Comunicazioni bilancio fine mandato, la Regione investe 400mila euro. Vietri (FdI): "Ennesimo spreco di De Luca" - La deputata salernitana critica la nuova campagna di comunicazione di Palazzo Santa Lucia definendola "propaganda per fini elettorali" ... salernotoday.it scrive

L’indennità per la fine del mandato De Mossi riceverà oltre 34mila euro - ha provveduto con un atto dirigenziale a dare il via libera alla liquidazione della sua indennità di fine mandato per la somma complessiva di 34. Come scrive lanazione.it