Comuni italiani | luci e ombre nel nuovo Rapporto del Centro REP

Il nuovo rapporto del Centro REP di Fondazione Etica illumina le luci e le ombre dei Comuni italiani, rivelando le aree di eccellenza e le criticità nella gestione delle risorse pubbliche. Presentato alla Camera dei Deputati, questo studio offre un quadro dettagliato e oggettivo sulla capacità amministrativa dei capoluoghi di provincia, stimolando un confronto necessario per migliorare trasparenza ed efficienza. Scopriamo insieme i risultati di questa analisi fondamentale per il nostro territorio.

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il nuovo Rapporto del Centro di Ricerca sugli Enti Pubblici (REP) di Fondazione Etica, dedicato alla valutazione della capacità dei Comuni capoluogo di provincia italiani di amministrare in modo efficace e trasparente le risorse pubbliche. Basata sull’Indice di Capacità Amministrativa, l’analisi si distingue per l’utilizzo esclusivo di dati oggettivi e pubblici, obbligatoriamente disponibili sui siti istituzionali degli Enti: nessun questionario, nessuna intervista. Come ha sottolineato Paola Caporossi, co-fondatrice di Fondazione Etica, “la trasparenza non va considerata solo un principio etico, ma una condizione necessaria per conoscere lo stato di salute dei nostri Comuni e aiutarli concretamente a migliorare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it