Comunale le nomine Conte è direttore artistico

Il Teatro Comunale si prepara a un nuovo capitolo di eccellenza artistica con la nomina di Pierangelo Conte come direttore artistico. Figura di comprovata esperienza e passione, Conte assumerà il timone in un momento chiave per il rilancio del teatro, puntando a valorizzare la sua storica vocazione operistica. Un passo importante che promette un futuro ricco di proposte innovative e di grande musica, rafforzando l’identità culturale della nostra città .

Il consiglio di indirizzo del Teatro Comunale, riunito ieri, ha nominato Pierangelo Conte nuovo direttore artistico, come avevamo anticipato qualche giorno fa: "Una figura di comprovata esperienza – ha commentato il sovrintendente Elisabetta Riva, anche lei fresca di nomina – chiamata a guidare la programmazione in un momento cruciale per il rilancio del Comunale. Vogliamo valorizzare l’identità storica del Teatro, con la vocazione operistica fondamento della programmazione, che sarà integrata con nuovi linguaggi". Una delle parole che Elisabetta Riva ha usato più spesso da quando è in carica è ’rifondare’ il Teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comunale, le nomine. Conte è direttore artistico

In questa notizia si parla di: comunale - conte - direttore - artistico

Elezioni, Giuseppe Conte (M5S) a Ravenna: "Qui condivisione di responsabilità con il governo comunale" - Una visita di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a Faenza e Ravenna ha messo in luce importanti tematiche politiche: dalla condivisione di responsabilità con il governo comunale al sostegno alla larga coalizione di centrosinistra.

Pierangelo Conte dal Carlo Felice al Comunale: chi è il nuovo direttore artistico Vai su X

#Cronaca Sarebbe il nome favorito per la carica di direttore artistico del Teatro. Attualmente al Carlo Felice di Genova, affiancherebbe Elisabetta Riva. Vai su Facebook

Chi è Pierangelo Conte, il nuovo direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna: «Da lui visione e coerenza»; Comunale, le nomine. Conte è direttore artistico; Pierangelo Conte dal Carlo Felice al Comunale: chi è il nuovo direttore artistico.

Comunale, le nomine. Conte è direttore artistico - Elisabetta Riva: "La sua competenza è un elemento decisivo". Scrive msn.com

Pierangelo Conte direttore artistico del Comunale di Bologna - Pierangelo Conte è il nuovo direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna: la nomina è stata ufficializzata al termine della riunione odierna del Consiglio di Indirizzo della Fondazione presiedut ... Lo riporta ansa.it