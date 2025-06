Comprare casa a Scalea Monticello-Piano Lettieri il quartiere più richiesto

Comprare casa a Scalea, in particolare nel quartiere Monticello Piano Lettieri, significa investire in una delle zone più richieste della costa tirrenica. Con le sue spiagge affascinanti e un mercato immobiliare in costante crescita, Scalea attrae turisti e investitori internazionali alla ricerca di seconde case e opportunità di investimento. Nonostante sia una località molto conosciuta e apprezzata, il valore di questa zona continua a crescere, offrendo numerose possibilità per chi desidera vivere o investire in un angolo di paradiso.

Scalea, in provincia di Cosenza, rappresenta una delle località più apprezzate della costa tirrenica. Oltre ai tanti turisti delle regioni vicine che affollano le spiagge durante la stagione estiva negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione anche di numerosi stranieri. Proprio per questo il mercato immobiliare è sempre attivo grazie all'acquisto di seconde case e investimenti immobiliari. Nonostante sia una località molto conosciuta e frequentata da anni, i prezzi sono ancora contenuti rispetto alla media nazionale, ma con una domanda in crescita soprattutto durante i mesi estivi. La città è ben collegata grazie alla stazione ferroviaria ed è una delle più importanti dell' Alto Tirreno cosentino.

Perché le case a Scalea costano poco?.

