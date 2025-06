Compliance 231 e imprese | confronto interdisciplinare a Montecitorio tra istituzioni giuristi e mondo produttivo

Il confronto tra istituzioni, giuristi e mondo produttivo si è acceso a Montecitorio, dove esperti si sono riuniti per discutere l’efficacia e le sfide del Modello Organizzativo 231. Un momento di grande rilevanza per approfondire come la compliance possa diventare un pilastro strategico nella prevenzione delle misure sanzionatorie. Questa tavola rotonda apre nuove prospettive, spingendo le imprese verso una gestione sempre più etica e responsabile.

ROMA – Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 19 giugno 2025, presso la Clubhouse di Piazza Montecitorio, l'incontro dal titolo "Modello Organizzativo e Compliance 231: prevenire le misure di prevenzione", promosso da VESCOGIARETTA Group e Mottura e Associati in collaborazione con AON Italia e Atradius. Un appuntamento di alto profilo tecnico-istituzionale, volto a promuovere una riflessione strutturata sul ruolo del Modello 231 come strumento chiave per la prevenzione dei rischi aziendali e la salvaguardia della reputazione d'impresa. L'evento, accreditato con 3 crediti formativi dagli Ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti di Roma, ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico, imprenditoriale e istituzionale, chiamati a confrontarsi su un tema divenuto ormai imprescindibile nella governance delle imprese moderne.

