Completati gli interventi di messa in sicurezza | riaperta la Ferrata Gamma 2

completato gli interventi di messa in sicurezza, riaprendo ufficialmente la Ferrata Gamma 2 ai Piani d'Erna. Dopo un intervento tempestivo per il disancoraggio di un chiodo, che aveva temporaneamente sospeso il percorso lo scorso 6 giugno, il monte Resegone torna a offrire a escursionisti e appassionati di arrampicata un'esperienza sicura e adrenalinica. Ieri il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha così...

Riaperta la Ferrata Gamma 2 ai Piani d'Erna. Il disancoraggio di un chiodo aveva infatti imposto la sospensione del percorso sul monte Resegone lo scorso 6 giugno per motivi di sicurezza e nelle giornate successive l'impianto è stato sistemato. Ieri il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha così.

