Completamente ubriaca nel pomeriggio sul lungolago di Como | ragazza di 24 anni soccorsa in codice rosso

Un pomeriggio scandito da imprevisti sul suggestivo lungolago di Como, quando una ragazza di 24 anni, completamente ubriaca, è stata soccorsa in codice rosso. La sua condizione preoccupante ha fatto scattare l’intervento tempestivo delle autorità, allarmate dai passanti. La vicenda evidenzia come, anche in luoghi idilliaci, siano fondamentari attenzione e prontezza per garantire la sicurezza di tutti. La giovane si trova ora sotto cure, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Pomeriggio movimentato sul lungolago di Como. Intorno alle 17.30 di lunedì 23 giugno 2025, una ragazza di 24 anni è stata soccorsa sul Lungo Lario Trieste in evidente stato di ubriachezza. I passanti hanno segnalato la sua presenza alle autorità, preoccupati per le condizioni della giovane che.

