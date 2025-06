Compleanno Gatti | il difensore della Juventus compie 27 anni La dedica speciale di auguri del club bianconero

Oggi la Juventus celebra un grande traguardo: Federico Gatti compie 27 anni! Il club bianconero ha voluto rendere omaggio al suo difensore con una dedica speciale, sottolineando il suo impegno e la sua crescita. In questo giorno di festa, i tifosi e la società si uniscono per augurargli un felice compleanno ricco di successi e soddisfazioni. E così, il futuro di Gatti nella Juve si prospetta ancora più brillante...

Compleanno Gatti: il difensore centrale della Juventus compie 27 anni. La dedica speciale di auguri del club bianconero. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha voluto dedicare un messaggio d'auguri al suo difensore centrale Federico Gatti nel giorno del suo 27° compleanno. Ecco cosa ha scritto il club bianconero. COMUNICATO – «Compleanno a stelle e strisce per Gatti, impegnato con la Juventus al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Giornata speciale, dunque, per Federico che oggi – martedì 24 giugno 2025 – compie ventisette anni e festeggia un altro compleanno in bianconero e lo trascorrerà sul campo per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Manchester City, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi della FIFA Club World Cup.