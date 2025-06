Como stabile occupato tra degrado e bivacchi quattro stranieri denunciati uno espulso

La polizia di Stato di Como ha scoperto un gruppo di quattro stranieri occupanti illegittimamente uno stabile abbandonato tra degrado e bivacchi. Dopo aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di un passaggio aperto, gli agenti sono intervenuti prontamente, denunciando i responsabili e espellendone uno. Un intervento che mette in luce l’importanza di sorveglianza e sicurezza per tutelare il territorio e i cittadini. La lotta all’abusivismo continua con determinazione.

Nella mattinata di ieri, la polizia di Stato di Como è intervenuta in via Grandi, all’interno di uno stabile dismesso già noto per la presenza di bivacchi abusivi. La segnalazione di un passaggio aperto tra la zona in stato di abbandono e un punto vendita commerciale ha spinto le volanti della. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, stabile occupato tra degrado e bivacchi, quattro stranieri denunciati (uno espulso)

In questa notizia si parla di: como - stabile - bivacchi - occupato

Un ubriaco di 15 anni che lancia bottiglie in piazza Volta e bivacchi in stazione: cosa è successo nella notte a Como - Nella notte a Como, interventi intensi della polizia hanno contrastato il degrado urbano. Un giovane di soli 15 anni, in stato di ebbrezza, ha lanciato bottiglie in piazza Volta e bivaccato in stazione, mentre le forze dell'ordine rafforzavano i controlli nelle zone più frequentate, per garantire sicurezza e ordine nelle aree della movida cittadina.

Como, stabile occupato tra degrado e bivacchi, quattro stranieri denunciati (uno espulso); Cadono cornicioni dall'ex cinema Astra, la sala che muore tra bivacchi e abbandono.

Como, quattro irregolari nello stabile abbandonato di via Grandi: arriva la polizia - La Polizia di Stato di Como nella mattinata di ieri ha denunciato per invasione di terreni ed edifici 4 cittadini stranieri con precedenti analoghi, nello specifico: un marocchino del 1978, un senegal ... Lo riporta comozero.it

Como, sgomberato un edificio occupato: droga e sporcizia, 8 denunciati - Como, 29 maggio 2025 – Sei persone sono state denunciate dalla polizia al termine dello sgombero, avvenuto stanotte, di uno stabile in disuso di via Nino Bixio a Como. Come scrive msn.com