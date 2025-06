Como stabile occupato tra degrado e bivacchi quattro stranieri denunciati uno espulso

Nella mattinata di ieri, la polizia di Stato di Como è intervenuta in via Grandi, dove un stabile dismesso si trasformava in un rifugio per bivacchi abusivi, tra degrado e insicurezza. Quattro stranieri sono stati denunciati per occupazione illegale, uno di loro è stato espulso. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza urbana e contrastare il degrado. La situazione si è così delicatamente affrontata, ma la battaglia contro il degrado continua.

Nella mattinata di ieri, la polizia di Stato di Como è intervenuta in via Grandi, all'interno di uno stabile dismesso già noto per la presenza di bivacchi abusivi. La segnalazione di un passaggio aperto tra la zona in stato di abbandono e un punto vendita commerciale ha spinto le volanti della.

