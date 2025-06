Como sgombero di uno stabile in via Grandi | quattro denunciati

Nell’ennesimo intervento di controllo nelle aree dismesse di Como, la polizia ha sgomberato uno stabile abbandonato in via Grandi, denunciando quattro persone per invasione di edifici. La scoperta è avvenuta grazie a un’attenta attività di sorveglianza e ispezione, che continua a garantire sicurezza e rispetto delle proprietà pubbliche e private. La lotta all’abusivismo e all’irregolarità rimane una priorità per le forze dell’ordine, a tutela della comunità.

Como, 24 giugno 2025 – Nell’ edificio abbandonato, sono stati trovati in quattro, tutti denunciati per invasione di edifici dalla polizia, che ha fatto l’ennesimo controllo all’interno di aree dismesse a Como. La Squadra Volante è intervenuta in uno stabile dismesso di via Grandi, dove sono stati trovati un marocchino di 47 anni, un senegalese di 22, un ghanese di 35 e un gambiano di 31 anni. L’ingresso è stato individuato grazie a una segnalazione, che indicava un varco tra la zona abbandonata e un negozio. L'ingresso della struttura era stato forzato e divelto, mentre all'interno dei locali sono stati trovati giacigli improvvisati, e le quattro persone presenti sono state identificate dai poliziotti: il marocchino e il senegalese avevano il permesso di soggiorno scaduto, gli altri due sono risultati irregolari in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, sgombero di uno stabile in via Grandi: quattro denunciati

In questa notizia si parla di: como - stabile - quattro - denunciati

Como, stabile occupato tra degrado e bivacchi, quattro stranieri denunciati (uno espulso) - La polizia di Stato di Como ha scoperto un gruppo di quattro stranieri occupanti illegittimamente uno stabile abbandonato tra degrado e bivacchi.

Como, sgombero di uno stabile in via Grandi: quattro denunciati; Como, stabile occupato tra degrado e bivacchi, quattro stranieri denunciati (uno espulso); Occupano un stabile abbandonato, trovati giacigli di fortuna, sporcizia, degrado. Quattro i denunciati dalla Polizia di Stato di Como - Questura di Como | Polizia di Stato.

Como, blitz in uno stabile abbandonato: quattro denunciati per occupazione abusiva - L’intervento ieri mattina dopo una segnalazione: l’edificio era già noto alle forze dell’ordine Giacigli di fortuna e sporcizia in uno stabile dismesso a Como. Riporta msn.com

Como, quattro irregolari nello stabile abbandonato di via Grandi: arriva la polizia - La Polizia di Stato di Como nella mattinata di ieri ha denunciato per invasione di terreni ed edifici 4 cittadini stranieri con precedenti analoghi, nello specifico: un marocchino del 1978, un senegal ... Scrive comozero.it